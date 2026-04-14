¿Es más complicado ganar a Carlos Alcaraz o a Sinner? Atención a la sentencia de un mítico extenista

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

Greg Rusedski, exnúmero 4 del mundo, ha explicado detalladamente por qué el italiano es más difícil de lidiar que el murciano.

"Creo que es mucho más difícil ganar a Sinner"

Tras la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Montecarlo cinco meses después de su último enfrentamiento en las ATP Finals, el debate sobre quién es mejor o quién está en mejor estado de forma se ha acrecentado.

Sobre ello ha reflexionado Greg Rusedski en 'Off Court', dando sus motivos por los que cree que es más difícil ganar al italiano que al murciano.

El exnúmero 4 del mundo pone el foco en el servicio y en el resto: "Creo que es mucho más difícil ganar a Sinner debido a su devolución al saque".

Y ahí ve la diferencia con Carlitos: "Con Alcaraz, si aciertas con tus tiros, puedes tomar la delantera y moverlo un poco por la cancha porque no es tan alto".

"Si te fijas en Jannik, no importa contra qué saque esté jugando, siempre parece estar ahí y participa en cada juego de resto, además de las cifras de saque de las que hemos hablado, que han sido fenomenales", ha zanjado.