Carlos Alcaraz explota como nunca en pleno partido: "¡No puedo jugar así!"

El número 3 del mundo, después de que Bergs le rompiese el servicio, ha explotado por las condiciones de la pista y las pelotas.

"Es imposible que una pelota rebote y otra deslice"

Carlos Alcaraz ha protagonizado uno de los mayores enfados de su carrera en el encuentro de tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái ante Zizou Bergs.

Después de que el belga le rompiese el servicio y se pusiera 6-5 arriba con saque a favor en la primera manga, el murciano explotó en su banquillo.

"No entiendo nada. Es imposible que una pelota rebote y la otra se deslice. No puedo, tío, no puedo jugar así. ¡Host***!", dijo dirigiéndose a su box.

"Vamos a buscar soluciones. Si se pierde se pierde, pero con tu juego", le replicó Samu López, su entrenador, para tratar de motivarle.

Sin embargo, Alcaraz, víctima de la frustración, no podía sosegarse: "No lo entiendo. No puedo jugar así, por intuición".

Lo cierto es que a pesar de que las pelotas sean las mismas con las que jugó en Tokio, las condiciones de pista en Shanghái se han vuelto más rápidas y están afectando al juego.