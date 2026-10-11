Llamativo mensaje de Alcaraz tras su debut en el Masters 1.000 de Shanghái: "Estuvo algo incómodo..."

El murciano, tras conquistar su primer título en meses en Tokio, se intenta adaptar a las condiciones del torneo más importante de la gira asiática. Todo con Sinner fuera de batalla.

Carlitos Alcaraz ya camina firme hacia un nuevo título. El número tres del mundo levantó un nuevo trofeo hace pocos días en Tokio, el primero desde que volvió de esa dura lesión de muñeca que le ha tenido apartado de las pistas casi medio año.

Alcaraz recuperó gran parte de su buen juego pero, en declaraciones post partido, sigue dejando ciertas confesiones que muestran que se quiere exigir más: "El primer partido de cualquier torneo nunca es fácil y las condiciones aquí son bastante diferentes a las de Tokio".

"Solo he tenido dos días para adaptarme y ni siquiera he entrenado en la pista central. He salido a jugar intentando descubrir qué velocidad tenía la pista, cómo eran las condiciones y tratando de ofrecer mi mejor tenis", ha asegurado Carlitos tras ganar a Cerúndolo en primera ronda del Masters 1.000 de Shanghái.

El resultado final, un doble 6-3 aunque el murciano terminó sacándose 'peros' tras el encuentro: "Al principio me he sentido un poco incómodo y no encontraba el ritmo adecuado. De repente, me he dado cuenta de que tenía que jugar de forma agresiva e intentar subir a la red todo lo posible. Creo que ha funcionado, así que estoy contento. Ahora veremos si puedo jugar un poco mejor en la siguiente ronda".

Alcaraz se verá las caras ante el belga Zizou Bergs en segunda ronda de Shanghái. El número 39 del mundo intentará frenarle los pies a un Carlitos que parte como uno de los grandes favoritos a conquistar el torneo más importnate de la gira asiática.

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