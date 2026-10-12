El origen del bigote de Carlos Alcaraz: atención a la promesa a su equipo

El número 3 del mundo ha explicado a qué se debe un llamativo cambio de 'look' para el Masters 1000 de Shanghái.

Este sábado llamó poderosamente la atención cómo apareció Carlos Alcaraz en el Qi Zhong Tennis Center.

El murciano lucía su nueva melena con un llamativo bigote que no pasó desapercibido y por el que le preguntaron.

Tras vencer a Juan Manuel Cerúndolo por doble 6-3 en su debut en el Masters 1000 de Shanghái, Carlitos 'confesó' a pie de pista.

Y es que todo obedecía a una promesa hecha con todo su equipo si ganaba el ATP 500 de Tokio, donde se impuso la semana pasada a Jiri Lehecka.

"Antes de Tokio dije que si ganaba el torneo, todos teníamos que hacernos el bigote y jugar Shanghái con él. Es divertido, nos estamos riendo con esto, así que se ha quedado", señaló entre risas Alcaraz.