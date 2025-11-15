¡Es carisma puro! El genial momento de Alcaraz con el que se ganó al público de Turín

El murciano se arrancó a hablar en italiano en la entrevista postpartido pero abortó la idea rápido. Aún así, provocó la ovación del público de las Nitto ATP Finals.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volverán a disputarse un título por sexta vez esta temporada. El español y el italiano han demostrado que no tienen rival más allá de ellos mismos y las Nitto ATP Finals han sido una nueva muestra de ello.

Sinner selló su clasificación a la final después de superar a un gran Álex de Minaur por (7-5 y 6-2). Alcaraz ha hecho lo propio ante Félix Auger-Aliassime, uno de los tenistas más en forma del mundo en pista 'indoor'. El resultado ha sido de 6-2 y 6-4 para un Carlitos que está jugando un tenis de mucho nivel.

La final por la Copa de Maestros se prevé emocionante y espectacular. Solo en Wimbledon Sinner ha sido capaz de superar a Alcaraz este año. El murciano se ha impuesto en los otros cuatro enfrentamientos en los que se han visto las caras.

En la final, es evidente que Jannik contará con el apoyo del público italiano aunque Carlos ya se ha encargado de como mínimo ganarse el cariño de los fans presentes en la pista central de Turín.

"Sono molto felice per la partita di oggi (Estoy muy feliz por el partido de hoy)", ha comenzado diciendo en italiano Alcaraz provocando la risa y la ovación del público en la entrevista a pie de pista.

"Espero que mañana haya tres o cuatro personas que me apoyen", ha proseguido el número uno del mundo bromeando sobre el apabullante apoyo que tendrá Sinner en la final de las Nitto ATP Finals. Aún así, Alcaraz llega muy bien a una final que garantizará, por sexta vez esta temporada, el mejor espectáculo del tenis mundial.