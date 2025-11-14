Sinner respalda a Alcaraz: "Nunca he podido jugar la verdadera Copa Davis"

El italiano comparte la opinión de Carlitos de jugar el torneo cada dos años y reconoce que le gustaría que volvieran algunos aspectos de la Copa Davis de hace años.

Jannik Sinner ha tenido que despedirse del objetivo de ser número uno en las Nitto ATP Finals. Carlos Alcaraz certificó coronarse como el mejor tenista del año después de vencer a Lorenzo Musetti con un contundente 6-4 y 6-1 en el último partido de la fase de grupos.

A pesar de ello, Jannik habló en rueda de prensa del torneo que seguirá a la 'Copa de Maestros', la Copa Davis. El de San Cándido, a diferencia de Alcaraz, no se sumará a su selección para jugar las finales en Bologna.

Sinner decidió descansar y preparar el 2026, una decisión que tuvo mucho revuelo. Sin embargo, Jannik ha dejado caer una opinión algo llamativa sobre la celebración de este torneo. Carlitos ya aseguró que, por lo apretado que está el calendario, se debería jugar con menos frecuencia y Sinner ha compartido esa opinión.

"Cada jugador tiene su propia opinión. Con este calendario, es difícil que en la Copa Davis estén los mejores jugadores de todos los países del mundo cada año. Lo que me gustaría, lo que me encantaría ver en el futuro, es que la Copa Davis se dispute cada dos años. Así podrías colocar las semifinales a principios de temporada y la final en el último tramo, en algún punto", reconoce Jannik.

El italiano dejó caer algunos aspectos que le gustaría que volvieran de antiguos formatos de la 'Davis': "Si las finales son el Bolonia, y hay un Australia vs Estados Unidos, por supuesto que habrá espectadores, no digo que no, pero al mismo tiempo... ¿por qué no convertirlo en la verdadera Copa Davis?"

"Jamás he tenido la oportunidad de jugar la Copa Davis, la verdadera Copa Davis, donde te toca jugar de visitante en Brasil o Argentina, con todo el estadio no en tu contra, sino apoyando a muerte a su país. Creo que esta es la verdadera Copa Davis", concluyó Sinner.