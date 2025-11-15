Ahora

Georgia 0-4 España

La seria candidatura que España presenta al Mundial: estos son sus tremendos datos del clasificatorio

La 'Roja' goleó a Georgia con una nueva exhibición. La clasificación al Mundial no es matemática pero sí virtual. Solo una 'carambola' surrealista en la última jornada mandaría a España a la repesca.

Mikel Oyarzábal, Mikel Merino, y Fabían RuizMikel Oyarzábal, Mikel Merino, y Fabían RuizAgencia EFE

España sigue brillando, exhibiendo y, sobre todo, dominando. Nuevo partido de la clasificación para el Mundial y nuevo 'baño' de una 'Roja' que no ha encontrado rival en esta fase previa para la Copa del Mundo. Diecinueve goles a favor y cero en contra en cinco partidos.

Ninguna otra selección en el planeta ha completado su clasificación para el Mundial con tanta contundencia y superioridad. España afrontaba este parón con las sensibles bajas de Pedri y Lamine Yamal. Pero poco tiempo hizo falta para vez que el combinado español tiene mucho 'fondo de armario'.

Oyarzábal, Merino, Zubimendi, Fabián, entre otros, dirigieron a España a su gusto dejando goles de una talla increíble como el segundo del centrocampista donostiarra del Arsenal. Antes el ariete de la Real Sociedad había adelantado a 'la Roja' de penalti.

Oyarzábal también cerró la goleada con un gran remate de cabeza. El guipuzcoano es el máximo goleador de la 'Era de la Fuente' y en cada partido que juega justifica, aún más si cabe, su titularidad con España. Puso en bandeja el tercer tanto a Ferran Torres.

La selección nacional está virtualmente clasificada para el Mundial de 2026. Solo un milagro inverosímil de Turquía en la última jornada mandaría a los de De La Fuente a la repesca. El combinado turco necesita ganar a España de siete tantos de diferencia para neutralizar la diferencia de goles general que tiene 'la Roja' de +19.

Una situación que parece remota y que clasifica con casi toda seguridad a España para el próximo Mundial. Sus estadísticas y, sobre todo, su juego le colocan como una de las grandes candidatas a levantar el trofeo más preciado del planeta.

