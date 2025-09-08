El cariñoso mensaje de Alcaraz tras vencer a Sinner en la final del US Open: "Te veo más que..."

El murciano y el italiano ha sido los protagonistas de las últimas tres finales de 'Grand Slam'. Carlitos, tras proclamarse campeón, le dedicó unas emotivas palabras a su rival más directo.

Carlos Alcaraz ha vuelto a agrandar su leyenda en el tenis después de conquistar su segundo US Open. El murciano cuajó una actuación formidable ante Jannik Sinner venciéndole en cuatro sets con un resultado final de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Tras este título, Alcaraz suma seis 'Majors' con tan solo 22 años.

Tanto él como Sinner están formando un duopolio con el que dominan el tenis a su antojo. Tras la tercera final consecutiva de 'Grand Slam' entre ambos, el italiano y el español se dedicaron amplias felicitaciones por el trabajo que están haciendo sobre la pista y los éxitos que están consiguiendo tanto ellos como sus propios equipos.

Carlos le dedicó a Sinner un curioso a la vez que cariñoso mensaje tras finalizar el encuentro: "Te veo más que a mi familia".

Ambos se rieron junto con el público de la Arthur Ashe dejando un momento entrañable en una situación que no estaba siendo nada fácil para Sinner. El de San Cándido no solo perdió un 'Grand Slam', también dejó de mantener el liderato del ranking ATP.

Aún así, Jannik también le dedicó una bonitas palabras a Alcaraz y a su equipo después de haber conquistado un nuevo 'Grand Slam'. A pesar de la rivalidad, el respeto entre ambos es absoluto.