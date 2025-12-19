Ahora

No deja lugar a dudas

Toni Nadal, ¿próximo entrenador de Carlos Alcaraz? Ojo a la respuesta del tío de Rafa

Al exentrenador del ganador de 22 Grand Slams le han preguntado por la posibilidad de unirse al 'staff' del número 1 del mundo tras su ruptura con Juan Carlos Ferrero.

Carlos Alcaraz y Toni NadalCarlos Alcaraz y Toni NadalGetty

El 'divorcio' entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero deja a Samu López como entrenador provisional del murciano, pero se espera que en los próximos meses el número 1 del mundo cuente con otro preparador más que se complemente con el español.

Durante una entrevista en la 'Ser', a Toni Nadal le preguntaron si cree que le podría llegar esa posibilidad.

El tío y exentrenador de Rafa, claro como de costumbre, no dejó lugar a dudas: "No creo que Alcaraz me lo ofrezca".

"Imagino que su padre se involucrará ahora más, estará más metido, y Samu López también es un gran entrenador. Estoy convencido de que puede encontrar a gente mucho mejor que yo", añadió el balear.

Paralelamente, Toni analizó los motivos de la ruptura entre el tenista murciano y el entrenador valenciano... y dejó una teoría cuando menos llamativa.

Las 6 de laSexta

  1. El PP embarra el final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo
  2. Sánchez desvela que ya se reunió con Yolanda Díaz y no considera una deslealtad la postura crítica de Sumar
  3. La Unión Europea acuerda conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
  4. Del "carne o pescado" al "podemos quedar algún día": los mensajes del exjefe de redes de Vox a su presunta víctima menor de edad
  5. Los intentos de sacar beneficio de la UCI del Hospital de Torrejón acabaron con el 80% de la plantilla fuera: "Es un sistema perverso"
  6. Desclasificadas hasta 68 imágenes sobre Epstein: de su relación con Noam Chomsky o Bill Gates hasta fotos de chicas desnudas