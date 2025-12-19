Toni Nadal, ¿próximo entrenador de Carlos Alcaraz? Ojo a la respuesta del tío de Rafa

Al exentrenador del ganador de 22 Grand Slams le han preguntado por la posibilidad de unirse al 'staff' del número 1 del mundo tras su ruptura con Juan Carlos Ferrero.

El 'divorcio' entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero deja a Samu López como entrenador provisional del murciano, pero se espera que en los próximos meses el número 1 del mundo cuente con otro preparador más que se complemente con el español.

Durante una entrevista en la 'Ser', a Toni Nadal le preguntaron si cree que le podría llegar esa posibilidad.

El tío y exentrenador de Rafa, claro como de costumbre, no dejó lugar a dudas: "No creo que Alcaraz me lo ofrezca".

"Imagino que su padre se involucrará ahora más, estará más metido, y Samu López también es un gran entrenador. Estoy convencido de que puede encontrar a gente mucho mejor que yo", añadió el balear.

Paralelamente, Toni analizó los motivos de la ruptura entre el tenista murciano y el entrenador valenciano... y dejó una teoría cuando menos llamativa.