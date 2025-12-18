Un exnúmero 1 señala el posible motivo de la separación entre Alcaraz y Ferrero: "No me sorprende"

Greg Rusedski apunta a las exhibiciones del murciano como la causa de la separación entre el tenista y su entrenador, el cual asegura que será difícil de reemplazar.

La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha desatado la reacción de múltiples personalidades del mundo del tenis, como Toni Nadal o Feliciano López, quienes han mostrado su parecer acerca del posible motivo de la separación entre el murciano y su entrenador.

Muchas teorías señalan cuál sería dicha causa del divorcio, aunque las exhibiciones del tenista y sus lesiones son las más repetidas. El tenista británico y exnúmero 1 del mundo, Greg Rudeski, ha ofrecido su postura en una entrevista para 'Tennis365'.

"No me sorprende. No me sorprendería que hubiera algunos desacuerdos sobre la programación durante las últimas semanas porque Carlos se lesionó en el evento ATP Tour en Tokio, luego se lesionó nuevamente en las Finales ATP, pero todavía sigue jugando en el circuito de exhibición", esclarece Rudeski sobre el origen de la ruptura entre ambos.

"Ves el documental reciente en Netflix y puedes ver que el equipo de Carlos quiere que sea ultraprofesional para intentar alcanzar los niveles de los grandes del tenis como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic", añade el extenista.

Las exhibiciones han sido un quebradero de cabeza para Alcaraz debido a las críticas que ha recibido en los últimos meses, pero aun así las ha jugado. "Fíjate en Jannik Sinner. Se retiró de las Finales de la Copa Davis y no está jugando ningún partido de exhibición. Se está preparando para la nueva temporada", compara Greg entre la forma de actuar de Sinner y Carlos.

"La pretemporada es un momento crucial para preparar la nueva temporada, pero Carlos está en una edad en la que cree que puede seguir adelante y que no le pasará nada. Puede que no sea así", sentencia Rudeski sobre las exhibiciones de Alcaraz.

Una figura difícil de reemplazar

El tenista español ha estado acompañado de Ferrero desde sus inicios como profesional, y con él ha logrado todos los éxitos cosechados, como sus seis Grand Slams. "Ha estado con Carlos desde el principio y puede que le resulte difícil conseguir un entrenador que le pueda dar lo que Juan Carlos le ha dado hasta este momento de su carrera", apunta el británico.

"¿Cómo se reemplaza a Ferrero? ¿Quién puede hacer ese trabajo? No será fácil", concluye Greg señalando la dificultad que afrontará Alcaraz al continuar su carrera sin su entrenador.