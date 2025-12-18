¿Quién es Samuel López, el entrenador de Carlos Alcaraz tras la ruptura con Ferrero?

El técnico alicantino, que entrenó a Pablo Carreño desde 2015, ha acompañado a Ferrero en los dos últimos años como su mano derecha entrenando a Carlitos.

Carlos Alcaraz se ha quedado sin su mayor baluarte en el tenis. Desde que el murciano comenzó su carrera profesional, siempre ha estado vinculado a su ya exentrenador, Juan Carlos Ferrero. Junto al exnúmero 1 del mundo, Carlos ha logrado llevarse 24 títulos, entre los cuales seis de ellos son Grand Slams.

La noticia de su separación ha traído mucha cola y, por ahora, Samuel López, cofundador de la Academia de Ferrero y mano derecha del valenciano, será su entrenador. A sus 55 años, López ha sido entrenador de Pablo Carreño desde 2015 hasta 2024, con el que consiguió siete títulos.

Tras su periplo con Carreño, Samuel comenzó a trabajar con Ferrero y Alcaraz como segundo entrenador, y ha acompañado al murciano en varios torneos como entrenador principal en ausencia de Juan Carlos.

"No queremos que Alcaraz pierda su espontaneidad. Hace todo lo que le dices, es un chaval que escucha, así que es fácil trabajar con él", comentaba López en la pasada edición del Open de Australia.

"Es un gran entrenador. Él estuvo con Juan Carlos cuando jugaba. Confío en él al cien por cien. Creo en él y pienso que también puedo aprender mucho", declaró Alcaraz antes de su estreno bajo el mando de Samuel en Melbourne.

Divorcio en lo más alto

El comunicado de Carlos Alcaraz en el que anunció su separación con Ferrero sorprendió a todo el mundo, incluidos extenistas y entrenadores como Greg Rudeski, Toni Nadal o Feliciano López. El tenista ha agradecido a su entrenador la confianza que puso en él cuando "era un chaval" y todo el esfuerzo que se ha visto materializado en múltiples éxitos.

"Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Gracias por todo, Juanki", concluía Alcaraz su mensaje en redes sociales.