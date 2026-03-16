La preocupante reflexión de Toni Nadal sobre Alcaraz: "Con menos chispa..."

El mito del tenis español deja un análisis llamativo sobre la derrota del número uno en semifinales de Indian Wells. Toni señaló que vio a Carlitos algo falto de "chispa" y resalta un cierto cansancio en su juego.

Carlos Alcaraz no pudo continuar con el mejor inicio de temporada de su carrera en Indian Wells. Daniil Medvedev fue el gran culpable de ello después de superar al murciano por 6-3 y 7-6 en un partido en el que el ruso cuajó una actuación espectacular.

Superó al mejor tenista del momento. Alcaraz llevaba 16 victorias seguidas este 2026, no había perdido y se había coronado en los dos título que había disputado, Open de Australia y ATP de Doha. Sin embargo, a Carlitos le faltó algo para superar a un inspiradísimo Medvedev.

Toni Nadal, en unas declaraciones para 'OndaCero', analizó el juego de Alcaraz dejando caer algún que otro preocupante mensaje sobre su estado físico. Ha sido un comienzo de temporada tan exitoso como exigente para el número uno del mundo y eso, según Toni, se ha podido traducir en "cansancio".

"Creo que en el partido del sábado. Carlos estuvo más cansado, con menos chispa que en otras ocasiones y es verdad que Medvedev jugó muy bien, a un nivel altísimo. Evidentemente, si Carlos juega bien siempre es el favorito", reconoció el mítico técnico.

Alcaraz, con la duda de si va a jugar en Miami, cayó derrotado por primera vez este año. El descanso, más allá del juego, será también uno de los pilares fundamentales de Carlitos a pocas semanas de que comience la gira de tierra, que terminará con Roland Garros.