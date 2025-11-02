La bonita confesión de un icono del tenis sobre Rafa Nadal: "A veces me pongo sus vídeos y pienso..."

Iga Swiatek elogió al deportista español en la previa de su primer enfrentamiento en Riad. La joven de 24 años señaló al balear como "una inspiración y un ejemplo de espíritu de lucha".

La número dos del ranking, Iga Swiatek, se estrenó con una victoria contundente en las WTA Finals. La polaca se impuso 6-1 y 6-2 a la estadounidense Madison Keys en Riad.

Antes, en la previa del evento, la tenista de 24 años sorprendió al recordar con melancolía los tiempos en los que Rafa Nadalcompetía. El manacorí marcó un antes y un después en la historia del tenis y a día de hoy, con el ganador de 22 Grand Slams fuera del circuito, el presente le pertenece a una generación que creció inspirada por Nadal.

"Aprendí a tener espíritu de lucha gracias a Rafa. Sinceramente... le echo mucho de menos, veo vídeos suyos y pienso en ojalá poder volver a verle en directo. Me alegra haber tenido la oportunidad de jugar a tenis al mismo tiempo que él, así pude vivir esa experiencia y encontrar inspiración", señaló la tenista.

Swiatek se proclamó campeona de Wimbledon en 2025 después de cerrar una final para la historia en la que se impuso 6-0 y 6-0 a Amanda Anisimova. Una victoria que le otorgaba su sexto título de Grand Slam en su carrera (la jugadora en activo con más 'Majors'). Ahora, buscará terminar la temporada con el mejor desempeño posible en las finales de Riad.