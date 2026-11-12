Materazzi, sobre el cabezazo de Zidane: "La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios"

El exdefensor italiano ha recordado la expulsión del ahora entrenador de la selección francesa en la final del Mundial de 2006.

"¿Qué habría pasado si me hubiera pasado a mí?"

"No estoy orgulloso del cabezazo que le di a Materazzi, pero no tengo remordimientos": así respondió Zinedine Zidane hace unos días cuando le preguntaron, una vez más, por su expulsión en la final del Mundial de 2006.

Con motivo del partido de Nations League que enfrenta este jueves a Italia y Francia, Marco Materazzi ha concedido una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport' en la que ha recordado lo sucedido.

Cuando le preguntan al exdefensor italiano qué diría si se intercambiaran los papeles, este asegura tener muy clara su postura.

"Hoy diría lo que habría dicho aquella noche de hace veinte años, o al día siguiente: 'Me equivoqué, pero me provocaron. Juzguen ustedes cómo ocurrieron las cosas; yo pido disculpas'", explica.

"Él habría quedado como un gran señor y Materazzi como el 'idiota de siempre', el que lo había provocado a su manera. Habría salido mejor parado, pero cada uno piensa a su manera. Seguro que el asunto habría terminado ahí", añade.

"Pero, al volver a ver aquella escena, parece que le incomoda más a Zidane que a Materazzi, ¿no?", le plantean al exfutbolista, que menciona el reciente fallecimiento de Jesús de Miguel como algo que le pudo ocurrir a él entonces.

"La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. Hablan de homicidio involuntario para este portero tras una jugada: ¿qué habría pasado si me hubiera pasado a mí?", ha zanjado.