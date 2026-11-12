Marlaska ordena a la Policía no usar gas lacrimógeno en las manifestaciones y pide investigar las actuaciones durante la huelga

Los detalles Estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado investigar las incidencias ocurridas durante la huelga general del 11 de noviembre, y ha prohibido el uso de gas lacrimógeno en manifestaciones. Hasta las 23:00 horas, la Policía y la Guardia Civil informaron de 1.144 incidencias y 47 detenciones en varias ciudades, aunque los datos no incluyen Cataluña ni el País Vasco. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha descartado el cese de Marlaska, pese a las críticas de algunos partidos, y ha defendido que la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas y cívicas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones específicas sobre las distintas incidencias ocurridas este miércoles 11 de noviembre durante la jornada de huelga general.

"Estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes", han aclarado. El ministro del Interior ha dado la orden de que, en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones.

El balance que hace el Ministerio del Interior es que hasta las 23:00 horas de anoche, la Policía Nacional y Guardia Civil han informado de 1.144 incidencias relacionadas con la jornada de huelga general, en las que ambos cuerpos han practicado un total de 47 detenciones.

Estas se distribuyen de la siguiente manera: 20 detenidos en Madrid; 6 detenidos en Valencia; 4, en Málaga; otros 4 en Almería; 3, en Granada; 2, en Zamora; 3 detenidos en Castellón; 1 en Navarra; otro e Valladolid, La Rioja, Alicante y La Coruña. No obstante, estas cifras son provisionales y no incluyen datos de Cataluña ni del País Vasco.

Bolaños descarta el cese de Marlaska

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por su parte, ya ha descartado el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una entrevista en RNE, tras las cargas policiales en la huelga general del 11 de noviembre, si bien ha admitido que hubo imágenes de actuaciones de la Policía que no le habían "gustado".

En este sentido, Bolaños ha indicado que serán los mandos policiales los "responsables" de determinar "si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en algún elemento" durante las marchas por la huelga general y descargó de responsabilidades a Marlaska después de que distintas fuerzas políticas, como Frente Amplio o Podemos, exigieran el cese del ministro del Interior.

Bolaños ha afirmado que "en absoluto" el cargo de Marlaska al frente de Interior está en cuestión, defendiendo que estuvo pendiente de "todo el trabajo" que realizaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la jornada de la huelga general.

El titular de la Presidencia también ha destacado que la "nota predominante" en la huelga general fueron "manifestaciones pacíficas, y cívicas", en la que "docenas de miles de personas" salieron a las calles a favor del derecho a la vivienda y un salario que permita tener "más calidad de vida".

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