Más de un año ha pasado desde el último partido de Roger Federer. Desde que el suizo se despidió en pista, en la Laver Cup, junto a Rafa Nadal y a Novak Djokovic. El helvético, una de las grandes leyendas del tenis, ha hablado en la web oficial de la ATP sobre cómo es su nueva vida alejado de la raqueta.

Pero no del gimnasio, porque Federer quiere seguir en forma para poder disputar algún torneo de exhibición. Y eso es algo que le tiene bastante activo.

"Intento ir al gimnasio cuatro veces por semana. Tengo en casa algunas máquinas que compré tras la Laver Cup", cuenta.

Y sigue: "Por fin tenía un gimnasio. Es raro, porque ya estaba retirado. Pero tengo que usarlo".

"Hago pesas, cardio..."

"No es que juegue mucho al tenis, así que he de tener cuidado con lo que como. Me gustaría jugar alguna exhibición, y tengo que estar en forma", afirma.

En ese sentido, expone cuál es su plan de trabajo: "Hago de todo. Pesas, cardio... lo que sea bueno para la espalda. Cuanto menos te mueves más de duele todo, así que pienso que es positivo. Y me hace sentir mejor, sin duda".

Con respecto al tenis sí, se ha retirado, pero no le quita ojo: "Sigo los resultados casi a diario. Me gusta saber lo que ocurre y ver los 'highlights'. Ver un partido completo es complicado, no tengo mucho tiempo".

"En la final de Wimbledon vi tan solo un par de juegos porque estábamos con los niños. Miré para poder decir que vi algo. Es complicado que me siente a verlo. Pero feliz, feliz de que fuera un gran partido. Me encanta cuando surgen historias nuevas", sentencia.