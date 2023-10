Roger Federer ha sido el gran protagonista en l antesala de la segunda ronda de cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái.

Acompañado por Zhizhen Zhang y Li Na, el extenista de Basilea ha recibido un bonito homenaje en la pista central china.

Federer, que ganó el torneo en dos ocasiones, ha recordado con especial cariño la final que se llevó ante Rafa Nadal en 2017 por 6-4, 6-3.

"Jugué extremadamente bien en ese partido en la final de 2017. Jugué un año fantástico cuando regresé después de mis problemas de rodilla", ha señalado Roger.

El suizo, elegante como siempre, ha querido tener un bonito recuerdo a su excompañero y amigo Rafa Nadal.

"Fue la última vez que gané el Masters de Shanghai. Estoy feliz de haber ganado esa final porque me encantan las batallas que tuve con Rafa", ha dicho con una sonrisa.

"He jugado contra él en muchísimas ocasiones. No en todas las pistas, pero sí en casi todos los grandes partidos del mundo. Estoy feliz de que pudiéramos hacerlo aquí. No sólo una vez, sino tres veces", ha añadido.

