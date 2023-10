Roger Federer y Rafa Nadal han recibido una salvaje crítica por parte del tenista argentino Marco Trungelliti. Ha denunciado en unas declaraciones que ni el español ni el suizo "han hecho nada" por mejorar el tenis en los últimos años.

Así lo ha afirmado en una entrevista a 'La Nación': "Si no estás entre los 100 del mundo no existes, te ningunean. Lo que más me duele es cómo se ha comportado Federer porque con el peso y el carisma que tiene, si hubiera querido cambiar las cosas, habría sido posible. Ni él ni Rafa han dicho nunca nada de este asunto".

Y sí defiende a Novak Djokovic: "Djokovic sí lo ha hecho. A Rafa y Roger les considero cómplices de lo mal que está el sistema del tenis porque no han sido capaces nunca de abrir la boca y defender los derechos de los jugadores más modestos...".

Vuelve a denunciar que "apenas 100 tenistas" pueden vivir de este deporte actualmente: "No puedes permitir que vivan de este deporte entre 80 y 100 personas...".

"Siempre me ha jodido eso. Como tenistas serán espectaculares, pero como seres humanos que tratan de mejor el sistema son paupérrimos", señala el tenista argentino.

Trungelliti ya había calificado al tenis como un "sistema feudal". Comentarios por los que recibió muchas críticas. "Todas las instituciones del tenis estuvieron muy por debajo de lo que esperaba con mi caso. Volvería a hacer lo que hice, pero no sé si ha servido para mucho...".

Y sentencia pidiendo apoyo a los grandes tenistas: "Tengo la sensación de que los jugadores que hacen los amaños van con más cuidado, pero el foco debería ponerse también en los entrenadores".