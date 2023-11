Carlos Alcaraz ha vuelto a demostrar el porqué es campeón de Wimbledon en una exhibición que ha tenido lugar en México. El tenista murciano derrotó este miércoles por 7-6 (3) y 6-3 al estadounidense Tommy Paul.

Un partido, el de exhibición, que han presenciado más de 20.000 personas en directo. Los aficionados, además, han podido presenciar uno de los mejores puntos de Alcaraz. Un punto que, además, ha provocado una increíble reacción en su rival, que únicamente ha podido aplaudir.

El partido, al ser de exhibición, no tuvo mucha más acción que dicho punto. Es más, en tan solo una hora y 14 minutos. Alcaraz firmó una victoria que demuestra que está más en forma que nunca y que peleará, de nuevo, por la primera posición del ranking ATP.

"La altitud fue un gran reto, pero Tommy y yo terminamos por adaptarnos y logramos puntos increíbles, además de que nos divertimos en la cancha", confesó el español tras el partido, en unas declaraciones que recoge 'Marca'.

The shot that Alcaraz just hit in Mexico City. 🤣

Come on... pic.twitter.com/bxpPWIalTh