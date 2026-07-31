El rival de Alcaraz que se apoya en Nadal para el US Open: "Es genial escuchar a Rafa"

La buena relación entre el manacorí y Zverev no es ninguna sorpreda. De hecho, el germano ha estado preparando la gira norteamericana en Mallorca donde ha recibido consejos tanto de Rafa como de Toni.

El US Open es el último 'Grand Slam' que queda por disputarse este 2026. Con Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev como los ganadores de los anteriores tres, la última gran cita del año en el deporte de raqueta dará comienzo en poco menos de un mes.

Antes deben disputarse algunos de los torneos que confeccionan la exigente gira de norteamericana. Para prepararse de cara a este duro tramo de temporada, Zverev se ha desplazado hasta Mallorca donde ha llevado a cabo sus entrenamientos con un clima que será parecido al que se encuentre en Estados Unidos.

Sin embargo, más allá de esta estrategia, el germano ha recibido una ayuda extra de cara a preparar estos torneos. Rafa y Toni Nadal han estado presentes en algunas de las sesiones de 'Sascha' y ha sido el propio tenista quien ha reconocido lo valiosos que son sus consejos de cara a seguir compitiendo al máximo nivel.

Zverev en declaraciones recogidas en 'Eurosport' confiesa lo mucho que escucha a Rafa: "Es genial escuchar su opinión sobre mi juego. Llevo jugando contra Nadal diez años así que es agradable escucharle desde un punto de vista competitivo y lo que él cree que puedo mejorar en mi juego. Ha sido una gran ayuda tenerlo en la pista".

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