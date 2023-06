El número 3 del mundo, Novak Djokovic, se ha metido en su semifinal número 45 de Grand Slam después de imponerse por 4-6, 7-6, 6-2 y 6-4 a Karen Khachanov. El ruso puso en apuros a 'Nole' durante el primer set y gran parte del segundo pero no aprovechó las múltiples bolas de 'break' que tuvo y eso le terminó condenando.

Djokovic resurgió a raíz de hacerse con el segundo set en el 'tie break' y a partir de allí no dio tregua a un Khachanov que poco a poco se fue apagando. El serbio señaló la importancia de haberse llevado el desempate de la segunda manga: "Ha sido el punto de inflexión del partido. Ganar o perder el segundo set marcaba la diferencia. Probablemente hayan sido dos partidos diferentes en uno".

"Los dos primeros sets han sido los peores que he jugado hasta el momento en el torneo, y luego el tercero y el cuarto han sido bastante buenos. He controlado los nervios en el segundo set, con un tiebreak perfecto, increíble cada punto. Eso me ha dado una gran confianza, me he sentido más cómodo y he jugado un gran set. Después del tiebreak se ha sentido algo peor y he aprovechado para romperle. Estas cosas suceden en el tenis", explica Novak.

Además Djokovic tuvo también un momento para hablar de Carlos Alcaraz y analizar su posible enfrentamiento en semifinales: "Se desenvuelve muy bien, sin ninguna duda, es un gran tipo, tanto dentro como fuera de la pista. En ella trae mucha intensidad, me recuerda a alguien zurdo de su país. Se merece sus éxitos".

"Trabaja duro y es un jugador muy completo con tan solo 20 años. Hemos jugado solo una vez en Madrid. Si llega al partido, es un encuentro que mucha gente quiere ver. Será el mayor reto para mí hasta el momento en este torneo. Si quieres ser el mejor, tienes que ganar a los mejores, y él es un jugador a batir aquí. Pero tiene todavía que vencer a Tsitsipas, no podemos faltar el respeto a un finalista de Roland Garros", ha sentenciado.