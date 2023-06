Rafa Nadal estará en torno a cinco meses de baja tras su operación en el psoas izquierdo, pero todavía hay quien le tiene muy presente en el circuito como Novak Djokovic. Su gran rival y con el que tantas veces ha disputado partidos memorables quiso tener un detalle con él.

"Ayer fue su cumpleaños y anunció que se había operado. Yo me he operado una vez en toda mi carrera en el codo y sé lo duro que es volver", dijo Djokovic tras vencer al colombiano Juan Pablo Varillas en octavos de final, (6-3,6-2 y 6-2).

Por suerte, la cirugía de Rafa resultó positiva según el parte médico, pero aún así 'Nole' entiende que "es una de esas cosas que no quieres que ningún deportista viva". "En algunos momentos, es necesario, y para él han sido varias veces. No sé la naturaleza de su lesión, pero entiendo que no había otra solución", asumió Novak.

En 2022 Nadal 'barrió' a Djokovic en cuartos de final de Roland Garros, por ello, el serbio este año quiere resarcirse ante el público parisino y ganar su Grand Slam número 23, De esta forma adelantaría a Rafa, pero espera que en 2024 Nadal regrese en plena forma y con la mayor de las sonrisas.

"Espero que le vaya bien la rehabilitación y que le veamos la próxima temporada. Es una persona muy importante para el tenis, tanto dentro como fuera de pista, una de las mayores leyendas", recalcó.

Para finalizar, dejó la emotiva frase de "queremos ver a un Rafa sano", algo en lo que coincide el mundo del tenis entero, incluido Roland Garros, que le felicitó su 37 cumpleaños este sábado en sus redes oficiales con una recopilación de imágenes del tenista balear sobre la arcilla de París.