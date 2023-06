Carlos Alcaraz se encuentra en la fase decisiva de Roland Garros. Disputará los cuartos de final ante Tsitsipas este martes a las 20 h. de la tarde, y podría enfrentarse a Novak Djokovic este viernes en unas hipotéticas semifinales.

Si el murciano continúa juagando al mismo nivel, todo apunta a que ganará su primer gran torneo en París, que sería su segundo Grand Slam con el US open que consiguió en 2022. Ante esta posibilidad con tan solo 20 años, el mundo del tenis se pregunta que hasta dónde puede llegar Alcaraz.

La leyenda estadounidense, McEnroe señaló hace una semana al cielo como el límite de Carlos Alcaraz. El ex tenista nacido en Alemania también apostó por Carlos Alcaraz para ganar Roland Garros, considerando le como "el favorito" por delante de Djokovic por su "tenis electrizante".

Sin embargo, sus últimas declaraciones en 'As' han llamado bastante la atención, porque el fanatismo que había mostrado con el murciano no se corresponde con su pronóstico sobre cuántos Grand Slams cree que podrá ganar.

McEnroe cree que si Alcaraz "se mantiene sano, puede ganar 10 fácilmente". Hay quien piensa que 10 pueden llegara ser pocos teniendo en cuenta su corta edad y sus registros, pero McEnroe tiene una justificación poniendo de ejemplo los 22 de Nadal y Djokovic.

"Si hace 15 años me preguntas cuántos podrían ganar Nadal o Djokovic, antes pensaba que siete estaban muy bien...,ahora no lo son tanto", dijo. "Tres chicos han superado los 20 Grand Slams (Federer también), es una locura", añadió.

Sin embargo, McEnroe no quiere arriesgarse: "Decir que Alcaraz puede llegar a 10 sería algo muy grande, increíble, le pondría por encima de casi todo el mundo, pero es difícil adivinarlo en este punto".

"No quiero poner mucha presión en él, es el mejor que he visto a su edad." recalcó. Para concluir, la leyenda dejó otra frase que se ajusta más al pensamiento de la actualidad: "Sientes que puede ganar 25, la gente espera mucho de él... ganará muchos, yo creo".