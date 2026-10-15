Riesgo de quirófano para Sinner: "Siempre se quiere evitar la cirugía, pero..."

Brad Gilbert, exentrenador de Agassi, Roddick, Murray o Gauff, ha advertido de la preocupación que hay en torno a la rodilla de Sinner.

Tras alzarse con el título de Wimbledon el pasado mes de julio, Jannik Sinner se lesionó durante un entrenamiento en la rodilla y desde entonces no ha vuelto a jugar.

De hecho, hace una semana anunció que daba por concluida la presente temporada para así recuperarse plenamente de cara a 2027.

Sin embargo, seis meses de reposo no podrían ser suficientes para el italiano, o al menos así lo cree Brad Gilbert, exentrenador de Agassi, Roddick, Murray o Gauff.

En el podcast 'Big T', el estadounidense se ha mostrado escéptico con la recuperación del nuevo número 2 del mundo y ha desvelado un distanciamiento de Jannik con Darren Cahill, uno de sus entrenadores.

"He estado hablando mucho con Darren estos últimos tiempos. Me contó que todo empezó cuando estaba de camino al aeropuerto de Los Ángeles para volar a Cincinnati. Estaba previsto reunirse con Jannik allí, pero recibió una llamada a última hora comunicándole que finalmente el italiano no iba a competir. Desde ese momento, él está a la espera de novedades y eso es muy frustrante", ha arrancado.

Sobre su rodilla, parece que el dolor persiste: "Lo que me dicen es que Jannik está haciendo caso a los consejos de los médicos, que quieren evitar la cirugía. Le piden que se tome unos días libres y vuelva a entrenar. Pero el dolor aparece de nuevo. Algunos días se encuentra bien, pero al final siente molestias. Hay muchos médicos involucrados en el caso, hasta tres diferentes".

Y eso deja la puerta abierta a una posible operación: "¿Os imagináis que llegamos a diciembre, cuando tenga que intensificar sus entrenamientos para llegar al Open de Australia, y el dolor persiste? Ese escenario haría que operarse tuviera que ser una opción. Siempre se quiere evitar la cirugía, pero la verdad es que ahora mismo una operación de rodilla es mucho menos invasiva que hace 30 años".