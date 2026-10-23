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"Casi olvido que fui tenista"

Rafa Nadal cuenta la verdad sobre su retirada: "Mi cuerpo estaba acabado"

El balear, dos años después de su retirada, afirma que "jugaba con demasiadas limitaciones" y eso le permitió terminar su carrera "en paz".

Rafa Nadal Rafa NadalRedes

Con motivo del lanzamiento de su nuevo libro titulado 'Rafa Nadal', el manacorí ha concedido una entrevista a 'The Athletic' en la que ha repasado su carrera.

Hace ya dos años que colgó la raqueta, pero el balear siente que fue hace más: "Me retiré hace solo dos años, pero ya es como si viviera otra vida cuando jugaba al tenis".

"Casi olvido que fui tenista. La vida sigue su curso", reconoce el campeón de 22 títulos de Grand Slam, que también habla sobre sus lesiones.

"Nunca tuve miedo, pero sabía que podría ser mi último año en el circuito. No diría que tuviera miedo, pero sabía que esa posibilidad existía", recuerda Rafa.

En ese momento, cuenta la verdad sobre cómo estaba hace dos años: "Mi cuerpo estaba acabado, para ser sincero. Jugaba con demasiadas limitaciones, así que eso me permitió terminar mi carrera en paz".

Ahora, Nadal es feliz con su nueva vida: "Me encantaba jugar al tenis. Pero no lo echo demasiado de menos, porque decidí retirarme en el momento adecuado. Ya no tenía nada más que dar".

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