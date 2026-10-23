Alonso y Aston Martin, a vueltas con el chasis: "En algunos circuitos es el mejor de la zona media"

El piloto asturiano dice que es "difícil" decir en qué posición está el chasis porque depende claramente de cómo sea el circuito.

Todos saben que el motor Honda está atrás, pero la incógnita es dónde está el chasis de Aston Martin. No está claro. Y Fernando Alonso ha respondido a la gran pregunta. Todo depende del circuito... y en la última carrera, en Singapur, todo fue mal.

"Es difícil decir en qué posición está el chasis. En algunos circuitos ha sido el mejor de la zona media, en otros no ha tenido nada especial. En Singapur el motor no era fantástico, pero el chasis tampoco era increíble", explica el piloto de Aston Martin a 'AS' en la previa del Gran Premio de Estados Unidos.

Fernando pide un trabajo intenso para entender las diferencias de un trazado a otro: "Hay trabajo de 'set-up' que tenemos que hacer, porque en algunos fines de semana ha estado bien, como Malasia, Budapest y Zandvort, y en otros circuitos con características en las que no somos competitivos".

También sus comentarios y los de Lance Stroll son fundamentales para el desarrollo del coche: "Hay un estudio detrás para comprender las causas y tenemos trabajo que hacer en la pista, nosotros, los pilotos, en cuanto a feedback, para maximizar este paquete".

Alonso ha sido optimista de cara a Austin. Cree que este fin de semana puede volver a rascar puntos. El sábado, en la clasificación, primer examen para ver dónde puede estar Aston Martin y si puede acercarse a los diez mejores de la parrilla.

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