Aprilia responde sobre unas supuestas órdenes de equipo contra Márquez: "Si nos dicen algo..."

Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia, ha respondido sobre la posibilidad de ayudar a Jorge Martín en su lucha por el título de MotoGP.

Aprilia puede jugar en equipo para derrotar a Marc Márquez. En Australia son favoritos y solo la Ducati de Marc podría colarse entre las mejoras. Por lo que ya se especula con las órdenes de equipo entre la fábrica y el Trackhouse.

Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia, ha hablado sobre estas supuestas órdenes de equipo que se podrían ver en Phillpip Island: "Ahora mismo, no nos afecta. Si nos dicen algo, escucharemos y veremos cómo actuar. De momento, no se ha dicho nada".

Hubo una reunión entre fábrica y satélite en la previa del GP: "La reunión no ha sido por tema de órdenes de equipo que vaya a haber este fin de semana, era sencillamente una reunión normal...".

"Estamos acostumbrados a trabajar siempre con Trackhouse, Aprilia siempre está trabajando y colaborando con ellos y su trabajo siempre ha sido importante para nosotros", dice un Bezzecchi que todavía tiene alguna opción remota de salir campeón.

Si se han tratado esas órdenes de equipo, Bezzecchi no lo va a desvelar: "A veces, es normal tener la posibilidad de celebrar una reunión entre todos, simplemente para hablar y debatir de todas las situaciones. De momento, es de lo que se trata".

En los primeros entrenamientos libres del viernes ha sido precisamente Bezzecchi el más rápida. Las Aprilia, tal y como se esperaba, mandan y Márquez asoma en la pelea.

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