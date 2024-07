Aauri Bokesa y Adiaratou Iglesias son dos de las varias atletas afroespañolas que componen el deporte español y, al mismo tiempo, dos mujeres que han tenido que sufrir el racismo que sigue presente a cada paso que dan.

Bokesa fue olímpica en los Juegos de Londres, en los de Río y en los de Tokio, consiguiendo buenos resultados sumados a los de otros torneos en los 20 años que lleva siendo internacional española. Y durante esas competiciones, tiene que sufrir los comentarios en su contra: "Machismo, sexismo, abusos de poder...".

Su capacidad le hizo ser nombrada capitana del equipo español de atletismo, pero ni con esa distinción se libró de comentarios racistas: "Lo que se cuestiona no es qué bien que sea nuestra capitana, si no el origen. Ves 2.000 comentarios de 'y si es de Cuenca' o 'si ha venido en patera'.

Bokesa es de padres guineanos y nacida en España y deja constancia odia esas preguntas con eco cuando comenta que es de Fuenlabrada: "¿Pero de Fuenla, Fuenla?". "No sabes muy bien qué quieren que contestes", afirma.

Pequeños microracismos aprehendidos pero que hacen mella. "Bueno Aaauri, pero si tú ganas la marca no será la marca española", desvela.

Adiaratou Iglesias también internacional y está a punto de ir a las paraolimpiadas. También sufre episodios de racismo, pero asegura que como atletas están muchas más "protegidas" que en otros deportes como el fútbol: "En el atletismo los negros estamos muy presentes y no se si por eso no me he sentido discriminada".

Adi nació en Malí y vino a España cuando era muy pequeña. Pasó por un centro de menores y ahora vive con su madre de acogida. "Con el tiempo reconoces que la gente no lo hace con maldad... sino que son cosas que viene de atrás", concluye.