Louise Sand, jugadora sueca de balonmano, anuncia su retirada a los 26 años: "Nací en el cuerpo equivocado"

"Lo he pasado muy mal en los últimos tiempos. Siempre he sabido a lo que se debía. He nacido en el cuerpo equivocado". De esta forma, con este mensaje, Louise Sand, jugadora sueca de balonmano, anuncia su retirada a los 26 años.

Sand decidía acabar con su carrera en el balonmano por la disforia de genero, también conocido como trastorno de identidad sexual. Louise Sand, pese haber nacido mujer, se siente un hombre.

Esta razón es la que ha llevado a Sand a anunciar su retirada, un gesto aplaudido por sus compañeras y rivales.