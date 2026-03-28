Santiago Segura habla de los cameos y del rechazo de Ilia Topuria a salir en Torrente: "Juan del Val es portavoz de un partido de extrema derecha"

El director y actor ha contado la anécdota de cómo Omar Montes propuso al boxeador participar en la última película de Torrente y ha hablado del 'papel' que tiene el escritor en ella.

Santiago Segura ha hablado en La Roca de los cameos que hay en Torrente y de personas que han rechazado participar en la película, como es el caso de Ilia Topuria. "Como en la película está Omar Omar Montes y es muy amiguete de Ilia, le dije que se lo dijera y contestó: 'Pero esta película es como para frikis, ¿no?", ha comentado el director y actor.

Así, Segura ha defendido que "es súper respetable que haya gente que no se ve". "Yo creo que tienes que tener un poquito de sentido del humor y pensar en reírte de todo, incluso de ti mismo. En el caso de Juan, hace de portavoz de un partido de extrema derecha y, además, tuvo que afeitarse", ha expresado. En ese momento, Nuria Roca, ha querido hacer una "reivindicación", ya que ella es "la actriz de la familia". "

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