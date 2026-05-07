"Nunca pensé que fuera tan amable": el cara a cara entre Trump y Topuria en el Despacho Oval antes de la UFC Casa Blanca

El contexto El 14 de junio, coincidiendo casualmente con el 80 cumpleaños del republicano, el luchador español peleará contra Gaethje llevando al octógono a la residencia presidencial en Washington.

Donald Trump está centrado en el evento UFC Casa Blanca, donde se enfrentarán Topuria y Gaethje. Mientras se espera progreso en las negociaciones con Irán para acabar con la guerra en Oriente Medio, Trump ha recibido al luchador español Topuria en el Despacho Oval, intercambiando elogios. Trump ha destacado la pelea del 14 de junio como un evento único con los mejores luchadores, ensalzando a Topuria como un combatiente excepcional. El presidente ha anunciado que la pelea será gratuita para 75.000 a 100.000 personas en el jardín de la Casa Blanca, coincidiendo con su 80 cumpleaños, y será transmitida en pantallas gigantes.

Donald Trump sigue a lo suyo. Sigue pensando en ese combate. En ese evento UFC Casa Blanca en el que lucharán Topuria y Gaethje. El presidente de EEUU, mientras el mundo espera avances en la negociación con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, ha recibido al luchador español en el Despacho Oval en un encuentro en el que ambos se han dedicado halagos y alabanzas.

"El 14 de junio vamos a tener una gran pelea que nunca volverá a suceder. Van a estar los mejores luchadores", ha dicho el republicano sobre el enfrentamiento.

Uno en el que ha ensalzado la figura de Topuria. "Nadie pelea tan duro. Eres muy especial", ha dicho a un combatiente que no ha escatimado en elogios, y en vaciles, hacia Trump.

"Va a ser increíble. Quiero agradecerle esta oportunidad... Nunca pensé que fuera tan amable", ha afirmado un Topuria que se llevó la respuesta de Trump: "Tengo una imagen falsa".

Porque el cara a cara ha sido como ha sido. Con un acto en el que Trump ha querido calentar el ambiente de cara a la pelea de UFC, de artes marciales mixtas, que se va a celebrar el 14 de junio. En un día en el que, casualmente, el presidente celebra su 80 cumpleaños.

"Todo el mundo está invitado. Entre 75.000 y 100.000 personas, gratis", ha compartido el presidente, que va a llevar el octógono y la dureza de un combate UFC al jardín de la Casa Blanca.

Y con pantallas gigantes. Un total de "ocho" que, como cuenta Trump, "van a transmitir la pelea".

De momento, Topuria ha recogido el guante de Trump ante la pregunta de cuáles son sus opciones de ganar: "Tengo una fe completa. Va a ser una pelea increíble".

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