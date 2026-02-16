Del penalti fallado por Lamine Yamal a un error grosero en defensa: ni Joan García puede salvar al Barça en Girona

Tan solo un minuto después de que Koundé adelantase a los de Flick, Lemar puso las tablas en el marcador tras rematar a placer dentro del área pequeña. Fran Beltrán completó la remontada en el 86'.

El Real Madrid, finalizada la 24ª jornada de LaLiga, es nuevo líder del campeonato doméstico tras la derrota del FC Barcelona ante el Girona este lunes.

Los azulgranas gozaron de la posesión a lo largo del encuentro, pero sus 'vecinos' dispusieron de las ocasiones más claras y se terminaron por llevar el gato al agua.

Y eso que los de Flick, tras una gris primera parte en la que Gazzaniga disipó cualquier peligro culé (incluido un mano a mano con Lamine Yamal), tuvieron la oportunidad de irse por delante en el marcador al descanso por un penalti cometido sobre Dani Olmo.

Sin embargo, en la última jugada antes del paso por vestuarios, Lamine erró la pena máxima estrellando el penalti contra el poste izquierdo del meta argentino.

Ya en el segundo acto, el Barça se lanzó a por el gol y el Girona, consciente de sus opciones, aguantaba buscando salir al contraataque.

En el 59', tras un gran centro de Koundé, Cubarsí adelantaba a los visitantes con un remate inapelable, pero tan solo un minuto después iba a llegar el jarro de agua fría.

Lemar, tras una gran internada por la banda derecha de Vanat, remató a merced dentro del área pequeña mientras Eric, Cubarsí y Gerard Martín le rodeaban. Error grosero de la zaga del Barça.

Los blaugranas, viendo que el liderato se escapaba con el empate, se lanzaron a por el gol, pero el Girona seguía generando mucho, mucho peligro a la contra.

Y menos mal que estaba Joan García, que hizo lo imposible por sostener a su equipo ante las arremetidas de los locales... pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.

En el 86', tras una posible falta de Echeverri sobre Koundé, el punta cedido por el Manchester City se la dejó en bandeja de planta a Fran Beltrán para que culminase la remontada. El Madrid, a dos puntos.