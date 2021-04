Fernando Cáliz, entrenador del Club Atletismo de San Fernando de Henares, es enfermo de párkinson y debe operarse a la mayor brevedad.

Para poder recabar fondos para financiar la intervención con una técnica novedosa, Fernando ha completado un espectacular reto corriendo 200 kilómetros en 24 horas.

En su desafío se encontró con trabas, pero logró superarlas: "Pensé que no sería capaz de seguir corriendo y en ese momento los agentes de Protección Civil se pusieron a bailar y me empujaron. Mis compañeros son amigos míos, pero a esa gente no la conozco de nada".

Una vez consumado el reto, Fernando Cáliz ya vislumbra nuevos horizontes: "Subir el Teide hasta la cumbre y bajarlo corriendo".

"Cuando corro soy completamente libre. El deporte es seguramente lo que me está manteniendo en este estado de forma y sin tantas complicaciones", zanja Cáliz en 'Jugones'.