Pedro Acosta no tuvo su mejor domingo en Jerez. El de Murcia, uno de los candidatos al triunfo y hasta la prueba del domingo segundo clasificado del Mundial, se cayó en el 'warm up' para luego tener una incómoda prueba en la que incluso tuvo un toque con el francés Johann Zarco.

Ahí estuvo, peleando en la zona media-baja. Luchando desde la 18ª plaza para terminar acabando décimo. Y es algo de lo que Acosta ha sacado algo en claro.

Porque, lejos de frustrase o de perder la sonrisa o el ánimo. el de Murcia ha sacado el lado positivo de la situación: "Se aprende más ahora, en situaciones como estas en las que peleas detrás".

"Atrás hay mucha gente y..."

"En Austin fue todo muy bonito. Estuve peleando delante, luchando donde la gente es muy limpia y tienes a cinco o a seis pilotos. Atrás hay muchos, y se van abriendo paso", insiste.

Y es que se queda con lo que se queda: "Jerez fue una carrera más completa, con una remontada y con una afición fantástica. En casa, delante de toda esta gente en las gradas".

"Me etraron piedras debajo del casco"

Sobre su accidente, nada grave: "Me duele la boca, pero no me ha afectado. Me entraron piedras debajo del casco. He reventado la moto... y la barrera".