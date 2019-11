Valentino Rossi sigue teniendo a Marc Márquez en su cabeza. El italiano, que recuerda todavía esa sanción por patear la moto del catalán, se ha referido al de Cervera después de que este haya protagonizado un pique con la Yamaha de Quartararo en la clasificación de Malasia.

"Me contaron algo al respeto, pero no vi las imágenes. No le será fácil ganar en Sepang saliendo undécimo, pero si se encuentra bien no creo que tarde mucho en llegar arriba. ¿Que si toca los cojo***? Nada que añadir", comentó el italiano a una pregunta que le hicieron sobre Márquez en Malasia.

Marc Márquez fue protagonista en la clasificación de Malasia tras ponerse a rueda de Quartararo en la lucha por la pole de Sepang. En el intento de adelantarle, y bajo la mirada de Petrucci, el catalán salió despedido de su moto.

Afortunadamente, no hay que lamentar nada y todo ha quedado en un espectacular vuelo, pues el ya campeón del mundo de MotoGP 2019 salió por su propio pie.

Todo hace indicar que la caída se debió a una mala temperatura de neumáticos en el ataque que Marc trató de hacer sobre Quartararo.