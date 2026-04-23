Fichan a Ogura
El tremendo cabreo de Alex Rins con Yamaha: "Me ha sentado bastante mal..."
Alex Rins ya sabe que la temporada que viene no tendrá sitio en Yamaha, aunque se ha enterado tras varias preguntas a sus jefes.
Yamaha está perfilando su equipo para la temporada que viene. Los rumores hablan de una pareja formada por Ai Ogura y Jorge Martín. Por lo que Alex Rins perdería su asiento a pesar de su intención de seguir en la marca japonesa.
En la previa del Gran Premio de España en Jerez ha confesado que ha tenido que insistir al equipo para que le reconocieran que se había quedado sin asiento: "Esto salió en la prensa hace unos doce días. Hace once, yo llamé a Meregalli (jefe de Yamaha) y le pregunté por la situación. Él se quedó callado. Yo insistí: '¿Maio?' Y él simplemente me dijo que, por la relación que teníamos, solo podía decirme que Yamaha había firmado al segundo piloto".
Y no se sentó nada bien, claro: "¿Cómo me va a sentar enterarme de que Ogura fiche por Yamaha? Pues me ha sentado bastante mal, la verdad".
"Estando en LCR (satélite de Honda), yo estaba cómodo. Tuve la opción de venir a Yamaha y pensaba que tendría más oportunidades, pero no ha sido del todo así", lamenta el piloto español.
No lo está pasando bien. Tampoco la moto le ayuda: "Están siendo unos años duros. Me costó mucho adaptarme al motor de cuatro cilindros en línea, y apostamos mucho con el motor en V, para poder hacer una moto algo más adaptada a mi estilo, y para llevarla hasta arriba del todo. Pero no va a poder ser".