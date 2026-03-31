El duro comentario de Fabio Quartararo sobre Yamaha: "No tienen ni idea..."

El piloto francés reconoce que en el equipo no saben qué hacer para que la moto pueda ser competitiva cuanto antes.

Yamaha y Fabio Quartararo están muy perdidos en este arranque de mundial de MotoGP. En Austin sólo pudo ser decimoséptimo. Y el mejor piloto de Yamaha fue el turco Razgatlioglu, en la decimoquinta posición.

Quartararo está desesperado. En 'Canal+ Francia' ha dicho que no saben qué hacer para mejorar: "El equipo no tiene ni idea de cómo mejorar todos los problemas que tenemos con la moto...".

"Estamos tan lejos que he podido probar algunos pequeños detalles, pero está claro que no está funcionando. Creo que, mentalmente, tenemos que mantener la calma. Hemos disputado una carrera y tenemos un mes de descanso por delante, así que eso nos vendrá bien para desconectar por completo", dice el piloto francés.

Sí han mejorado con respecto al curso pasado, pero el resto lo ha hecho más: "En la clasificación fuimos medio segundo más rápidos que el año pasado, mientras que los demás han ganado un segundo. Así que también será bueno, incluso para el equipo, ver que los tiempos por vuelta son mucho más lentos que el año pasado en circuitos como Jerez y Le Mans".

Fabio sólo ha sumado seis puntos en tres sprints y tres carreras. Unos números absolutamente terribles. Y lo peor es que ya ha asumido que en Yamaha no saben qué hacer para escalar posiciones.