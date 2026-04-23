La reacción del campeón del Godó cuando le preguntan por Alcaraz y Sinner: "Tengo que ser humilde...

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

Arthur Fils, campeón en Barcelona, dice que en estos momentos no se puede comparar con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Aunque Carlos Alcaraz y Jannik Sinner puedan 'ceder' los títulos de algunos torneos, en el circuito no hay discusión sobre que son los mejores y que ningún otro tenista puede acercarse a su nivel. Arthur Fils, campeón del Conde de Godó de Barcelona, reconoció que sigue lejos de ese tenis.

En palabras que recoge 'Punto de Break', Fils respondió así a la distancia que le separa de los dos grandes: "La última vez que jugué contra Carlos, me pasó por encima. Tengo que ser humilde, seguir mi camino y centrarme en mejorar mi ranking. Ellos son grandes campeones y ahora mismo no puedo compararme con ellos. Quizá algún día, pero ahora no".

Aunque se siente en un gran momento, no cree que pueda sentarse en la mesa de Carlos y Jannik: "He jugado muy bien, pero fallé algunos golpes y no saqué como quería. Aun así, fue un nivel muy alto, probablemente mi mejor partido de la semana. Pero sé que puedo mejorar algunas cosas, así que lo hablaré con el equipo. En general, es muy positivo".

"Puedo mejorar en todo. Me he sentido bien, me he movido bien, he golpeado bien y he sacado bastante bien, aunque puedo hacerlo mejor. Ahora voy a Madrid, que no es un torneo donde haya tenido mucho éxito, pero intentaré hacerlo lo mejor posible", dice sobre su participación en el Mutua Madrid Open de esta semana.

Espera una gira de tierra muy fructífera después de haber empezado con victoria en Barcelona: "Luego vienen torneos que me gustan mucho como Roma, Hamburgo o Roland Garros. Disfruto mucho jugando en estas condiciones".