El jefe de McLaren critica la relación de Red Bull y Racing Bulls: "No me gustan los equipos A y B"

Zak Brown, jefe de McLaren, habla sobre la relación entre los equipos de las bebidas energéticas tras el interés de Mercedes por comprar participaciones de Alpine.

Los equipos A y B llevan existiendo en la Fórmula 1 desde hace décadas. El mayor ejemplo lo vemos con Red Bull y "su hermano pequeño" Racing Bulls, donde se cambian asientos (como se vio con Tsunoda y Lawson la temporada pasada) y los pilotos de ambos equipos suelen llegar de la misma casa: la Academia de Pilotos de Red Bull.

Ahora, todo parece indicar que el equipo Mercedes estaría interesado en adquirir una participación del 24% de Alpine. Precisamente es la escudería de Brackley quien ha empezado a suministrar motores al equipo francés a partir de esta temporada y con esta asociación, gente del paddock está empezando a temer que Alpine se convierta en un "filial" de la escudería de Toto Wolff.

El jefe de McLaren, Zak Brown, ha mostrado su desacuerdo con este tipo de asociaciones ya que cree que no es sano para el deporte: "Llevo 10 años diciendo que no me gusta la copropiedad y no me gustan los equipos A-B. Creo que conlleva un alto riesgo de comprometer la integridad deportiva y creo que no es algo sano para nuestro deporte".

"Hemos visto vueltas rápidas de un equipo... Daniel Ricciardo (cuando pilotaba para Racing Bulls) le quitó un punto a McLaren para ayudar a Max Verstappen y a Red Bull (en el GP de Singapur de 2024). Hemos visto cómo el personal se traslada de un equipo a otro de la noche a la mañana, mientras que yo tengo que esperar hasta 2028. Así que obtienen una ventaja deportiva, a veces con alguna remuneración. No tienen que pagar, por lo que supone una ventaja en cuanto al límite de costes", dijo Brown a 'Sky Sports'.

Una situación que incluso comparó con el fútbol: "¿Os imagináis un partido de la Premier League con dos equipos propiedad del mismo grupo? Uno descendería si pierde y el otro puede permitirse perder. Ese es el riesgo que corremos. Por lo tanto, creo que tener unidades de potencia como proveedores es lo máximo que debería llegar".

Además, el jefe del equipo papaya ha reconocido que ha hablado con Laurent Mekies, jefe del equipo Red Bull, sobre su asociación con Racing Bulls. "Sinceramente, me alegra ver que los Racing Bulls y los Red Bull no parecen el mismo coche. Creo que he tenido estas conversaciones con Laurent y ha sido muy abierto y transparente al decir: 'Oye, si ves algo que no te gusta, hablemos de ello'. Así que creo que lo reconocen y no quieren forzar los límites", concluyó Brown.