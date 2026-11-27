El madrileño no ha dudado en rendirse al número uno después de que Marc helara el circuito de Cheste anunciando su retirada. Jorge reconoce que será extraño pilotar con él.

Jorge Martín ha sido el máximo rival en pista de Marc Márquez esta temporada. El de San Sebastián de los Reyes no ha sido capaz de competirle el título hasta el final al de Cervera en una temporada en la que, junto a Marco Bezzecchi, parecía uno de los favoritos a hacerlo.

Martín sufrió algunos contratiempos físicos que le terminaron pasando factura y, en los momentos clave se vio muy superado por Márquez. La reacción de Jorge al ver los carteles del ilerdense se ha vuelto viral. Más tarde, ha comentado cómo cree que será MotoGP a partir de ahora sin Marc.

"No me lo creía. Tenía que concentrarme para los entrenamientos. Había que estar en su rueda de prensa. Es extraño, no sé cómo será estar en pista. Solo tengo admiración hacia él. Ha sido un gran ival, he intentado pararle los pies pero no he sido capaz", aseguraba Jorge en declaraciones a los micrófonos de 'Dazn'

El madrileño ha ido más allá señalando ya no solo la menra de retirarse de Marc sino cómo lo ha hecho: "Ha marcado una era en los pilotos que llegan y los que estamos. Siempre ha sido una referencia. Solo darle las gracias. Para un deportista retirarse ganando es lo más difícil. Uno siempre lo piensa en el momento de bajón y él lo ha conseguido y siempre se le recordará por eso".

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