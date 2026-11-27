El expiloto de MotoGP no se esperaba de este anuncio de Marc Márquez, que lo dejará este domingo.

Por sorpresa, sin que nadie lo esperara y con unos carteles, Marc Márquez anunció su retirada de MotoGP. Valencia, este domingo, será su última carrera en la categoría reina. Y todo el paddock está reaccionando a esta noticia.

El expiloto Dani Pedrosa, en 'DAZN', ha reconocido que él tampoco lo esperaba: "Estaba mirando la pantalla y me he quedado igual que vosotros...".

"Tomar esta decisión no es fácil, porque un piloto siempre será piloto. Una decisión difícil y un salto al vacío. Ha respondido en parte a ese ¿Y ahora qué? Encima por todo lo alto", dice el expiloto de MotoGP.

Así analiza la difícil decisión que ha tomado Marc después de volver a salir campeón: "Yo creo que es una montaña rusa de emociones para él. La mezcla entre el corazón y el pensamiento. Gestionar todo esto es un poco difícil".

¿Con qué se queda de Márquez?

Pedrosa cree que Marc ha sido la competencia más voraz de toda la parrilla: "Yo me quedo con su competitividad. La manera de aprender de sus rivales".

"Aprendió de todos y lo fusionó con esa gracia particular que tiene", dice Pedrosa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido