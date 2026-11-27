La leyenda del baloncesto español se rinde a Marc después de anuncia su adiós del motociclismo. Pau y el de Cervera siempre han tenido una gran relación.

El mundo del deportes está en 'schock'. El anuncio de la retirada de Marc Márquez ha sorprendido a todo el planeta solo una semana después de que el ilerdense conquistara su décimo título mundial. Las grandes figuras no han tardado en responder a un 'adiós' que ya es historia.

Pau Gasol ha sido uno de lo que menos ha tardado en felicitar a Marc y en asegurarse de que plasmaba su admiración por el de Cervera tras tantos años de relación. La leyenda del baloncesto se ha acordado de todo lo logrado por Márquez estos años sabiendo por lo que ha pasado.

"Cuando empezaste ya sabíamos que nos harías vivir grandes cosas, pero tu capacidad de superación, compromiso y esfuerzo han dejado una huella que va mucho más allá de tus victorias. Eres historia del deporte mundial y una inspiración para todos. ¡Enhorabuena por todo lo que has conseguido, Marc Márquez!", ha asegurado Gasol en sus redes.

Marc pone fin a la mejor trayectoria del motociclismo moderno en lo más alto, como campeón del mundo. El de Cervera deja un vació tremendo en la categoría reina 13 años después de su debut habiendo ganado 8 título de MotoGP. Imborrable.

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