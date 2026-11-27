El joven tenista español ganó su partido contra Jurij Rodionov y el equipo de Copa Davis ya está en las semifinales.

España ha empezado la Copa Davis con muy buen pie. Arrasó a Austria incluso sin Carlos Alcaraz y ya mira a Gran Bretaña en las semifinales. Rafa Jódar fue el encargado de cerrar la eliminatoria.

En la rueda de prensa posterior le preguntaron sobre su agotamiento físico en una temporada muy exigente: "Estoy bien. Estamos haciendo un gran trabajo todo el equipo y yo en cuanto a recuperarse para cada partido. Hoy es verdad que el partido ha sido a tres sets, pero no ha sido muy largo, físicamente no ha sido muy agotador".

"Intentaré recuperar bien, mañana tenemos un día de descanso que me vendrá muy bien para el cuerpo, y luego el sábado, si el capitán decide ponerme en el equipo yo estaré con la motivación de jugar unas semifinales de Copa Davis e intentar darlo todo por España", dice.

Ganó a Jurij Rodionov en tres sets: "Al final las cosas se han puesto difíciles. Es cierto que no me estaba encontrando bien en la pista en el primer set, pero al final era cuestión de creer en mí mismo, ser un poco más sólido de lo que había sido, sacar un poquito mejor... pero es que él estaba también jugando muy bien, al final podía hacer poquito en el primer set. He sido más sólido, yo creo, y eso me ha ayudado".

"Estos partidos son diferentes a los que he jugado toda la temporada: controlar las emociones es una gran parte del juego", dijo el tenista madrileño.

El sábado España se enfrenta a Gran Bretaña en semifinales. Una eliminatoria en la que ya debería estar Carlos Alcaraz en los individuales.

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