El jefe de Ducati se rinde a Marc Márquez: "Ese es el campeón..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que siempre ha creído en la remontada de Marc Márquez: "Ahora estamos a 19 puntos...".

Marc Márquez ya acecha a Jorge Martín en el mundial de MotoGP. Su pleno en el Gran Premio de Aragón (victoria en la sprint y victoria en la carrera del domingo, 37 puntos) le coloca a 19 puntos como segundo clasificado.

Una más del gran campeón, que está en plena remontada. Parecía imposible que con esos problemas físicos pudiera competir por el título, pero ya está en la pomada.

Y en Ducati alucinan con él. Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de la marca italiana, dice que nunca ha dejado de creer. "Si no crees en ello, es mejor quedarse en casa. Tienes que creer y luchar hasta que las matemáticas te condenen. Ahora estamos en 19 puntos y tenemos que creerlo aún más", dice en palabras que recoge 'Motosan' este lunes.

"Ese es el campeón, un campeón se hace así. Ese es Marc", dice Dall'Igna en MotorLand.

Cree que para luchar por el título habrá que controlar las emociones: "Marc no necesita que le expliquen nada, es un grande y ya está. Obviamente habrá carreras más favorables para nosotros, otras para nuestros oponentes, lo importante será usar la cabeza hasta el final".

San Marino, en Italia, es la próxima cita de MotoGP en apenas dos semanas. Una nueva oportunidad para Marc de remontar en la clasificación.

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