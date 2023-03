El Gran Premio de Portugal destacó por la caída de Marc Márquez, que se llevó por delante la carrera de otros dos pilotos. La de Jorge Martín, que continuó en pista unas vueltas más con una fractura en uno de los dedos del pie; y con la de Miguel Oliveira, con una contusión.

Tanto el de Ducati como el de Aprilia podrán disputar el Gran Premio de Argentina que se correrá dentro de cinco días. Peor suerte ha tenido Márquez. El de Honda ha sido operado esta mañana con éxito y no viajará con el resto de pilotos.

Según el comunicado del equipo, Marc se centrará en su recuperación para volver en Austin. Ahora bien, ¿Qué pasa con la sanción impuesta?

La redacción del aviso de penalización de Márquez dice que la doble 'long lap' está impuesta específicamente para el Gran Premio de Argentina, según el Artículo 1.21.2 del Reglamento de Grandes Premios del Campeonato del Mundo de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Home hero @_moliveira88 couldn't see it coming! 💥@marcmarquez93 clipped @88jorgemartin and wiped the @rnfracingteam rider out of contention ⚠️#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/ij6lawV1Jt