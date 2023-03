Marc Márquez ha hablado tras su accidente en la vuelta 3 con Miguel Oliveira en el GP de Portugal. La acción, en la que también tocó a Jorge Martín, le ha conllevado una sanción de doble 'long lap' para Argentina... y además una posible lesión en su brazo derecho.

Después de la prueba, el piloto de Honda admitió su error: "He cometido un fallo grave, me han sancionado y estoy de acuerdo con ello".

"No me importa la penalización, solo que Oliveira está bien. Cometí un error en la curva 4. Bloqueé la goma delantera. Pude evitar a Jorge, pero no a Oliveira. Me sabe muy mal y por eso le pedí disculpas", dice en palabras que recogen en 'Motorsport'.

No le sirvió para evitar el abucheo del público portugués, y tampoco valió para Jorge Martín. El madrileño cargó con dureza contra Marc después de la acción que "arruinó" su carrera.

Márquez se explica: "No quería ni adelantar a Martín, pero la moto estaba encarada hacia dentro al soltar frenos".

"Nunca quieres esto, pero cuando fallas en frenada llegas muy rápido. Puede que la goma delantera no estuviera lista. Es un error mío. Punto", prosigue.

Además, cuenta lo que pasó en la reunión con Dirección de Carrera, cuando pidió rebajar las sanciones.

"Estaba la sanción de doble 'long lap'. Según el reglamento esa es la penalización, pero si dicen que ha de ser más lo aceptaré", sentencia.