¡Surrealista! El 'cabreo' de Bagnaia con Ducati tras quedarse sin gasolina en la clasificación en Cheste

El turinés se ha quedado sin combustible en la 'Q1' lo que ha provocado que no se pueda clasificar a la 'Q2' y que el domingo vaya a salir desde la decimosexta posición.

El colmo de los colmos para 'Pecco' Bagnaia. El italiano esperaba tener un último gran premio tranquilo pero está claro que no va a poder ser. 'Pecco', que cuajó un viernes muy pobre, tuvo que jugarse el pase a la 'Q2' en la 'Q1' para poder clasificar en buena posición.

El turinés se colocó primero marcando el mejor tiempo y, minutos después, segundo. Esa plaza le valía al bicampeón del mundo de MotoGP pero le estaba a punto de ocurrir una de las cosas más surrealistas de la temporada. La Ducati de 'Pecco' se paró en plena vuelta dando la sensación de que tenía un problema mecánico.

Nada más lejos de la realidad. Bagnaia se acababa de quedar sin gasolina. Increíble. 'Pecco' se quedó fuera de la 'Q2', saldrá decimosexto en la carrera y ha protagonizado un enfado tan lógico como intenso en el 'box' de Ducati. El italiano se mostró muy contrariado con el error de la escudería de no poner el combustible suficiente.