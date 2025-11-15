La explicación del jefe de Ducati a su defensa a Márquez en Mugello: "No podía aceptar..."

Davide Tardozzi protagonizó una de las imágenes de la temporada después de que mandara callar a los propios aficionados de Ducati después de que estos decidieran abuchear a Marc.

Marc Márquez se ha convertido en tan solo una temporada en uno de los grandes iconos de la historia de Ducati. La escudería apostó por él la temporada pasado, cuando aún no se sabía si sería capaz de volver a su mejor nivel. Marc les ha devuelto la confianza de manera más que holgada conquistando un título de manera increíble.

Sin embargo, también ha habido ciertos momentos de tensión. Siendo la afición de Ducati una afición italiana, en el circuito de Mugello muchos 'fans' fueron especialmente críticos con Márquez por su historia con Rossi. El de Cervera ganó la carrera pero la respuesta de gran parte del público fue abuchearle.

Algo que para nada gustó a Davide Tardozzi. El jefe de Ducati tomó serias cartas en el asunto y no dudó en encararse con su propia afición para defender a su piloto. Tardozzi ha explicado en el GP de Valencia, en declaraciones a 'laSexta', porqué reaccionó así.