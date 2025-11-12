Pedro León no duda ante la pregunta de Pedrerol: "Xabi Alonso va a triunfar en el Real Madrid"

En 'El Cafelito', el exjugador del conjunto blanco explicó que tiene confianza plena en el que fuera su compañero.

"Y lo que ha hecho en el Bayer..."

Pedro León es el nuevo invitado a 'El Cafelito' y, en el avance del episodio que verá la luz este jueves a las 15:30h, Josep Pedrerol le pregunta por Xabi Alonso.

En concreto, sobre si el vasco tendrá éxito en el banquillo blanco... y el exjugador del Madrid no tiene dudas.

"Sí, Xabi Alonso va a triunfar en el Real Madrid", afirmó con rotundidad el que fuera compañero del donostiarra durante la etapa de Mourinho.

De hecho, ya lo sintió en el 'debut' de Alonso: "Ya no te hablo como jugador, el año en el que entrena a la Real Sociedad B, yo me enfrento con él y vi a un equipo de chavales muy bueno".

"Y lo que ha hecho en el Bayer Leverkusen es de entrenador muy bueno", añadió Pedro León.

"Estoy convencido de que conociendo la casa como la conoce, si tuviese que apostar, apostaría a que va a triunfar", zanjó.