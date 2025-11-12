Llamativas declaraciones en Ducati: "Bagnaia puede jugar con Marc Márquez"

Michele Pirro, piloto probador de la marca italiana, confía en que su compatriota pueda recuperar su nivel y plantarle cara al ilerdense.

A pesar de sumar su cuarto abandono consecutivo y estando más cerca de quedar quinto que de acabar en el podio del campeonato, parece que desde Ducati siguen teniendo plena confianza en PeccoBagnaia.

O al menos la tiene Michele Pirro, piloto probador del equipo de BorgoPanigale, que en declaraciones a 'GPone' ha afirmado que el '63' "no arrastrará los problemas de 2025".

De hecho, considera que no se está siendo justo con pecco: "Me gustaría recordar que Bagnaia solo ha sufrido en las últimas carreras, ya que siempre fue competitivo en la primera parte de la temporada".

Es más, Pirro considera que si recupera su nivel, Bagnaia podrá hacerle frente a Márquez en 2026.

"Pecco es un gran tipo que sabe sacar lo mejor de cada situación. Puede volver a ser el Pecco que todos conocemos, capaz de jugar en las carreras con Marc", ha señalado.

Además, pone otros tres nombres sobre la mesa para la próxima temporada: "Álex también es una confirmación. Ha ganado dos títulos, carreras y yo no le subestimaría. Pero tampoco dejaría fuera a Morbidelli y Di Giannantonio".